Belgia parlamendisaadik ostis Hamasi domeeni ja suunas selle Iisraeli sõjaväe lehele

«Nähes, kui palju Iisraeli-vastaseid Hamasi-meelseid proteste Euroopas on, sealhulgas kahjuks oma riigis, märkasin, et veebilehekülg www.hamas.be oli saadaval,» ütles Michael Freilich pühapäeval The Jerusalem Postile.

«Registreerisin saidi ja suunasin selle esimese asjana IDF-i saidile. Seega suunatakse praegu kõik, kes sellele saidile lähevad, IDF-i leheküljele,» selgitas Freilich.

Freilich lisas, et domeeni ostu taga on selge sõnum. «Ma tahan, et ka Hamasi toetajad siin riigis teaksid, et Belgia poliitikud, eriti minu partei (Uus Flaami Liit) esindajad, toetavad Iisraeli ja on seda erinevates avaldustes kinnitanud,» selgitas saadik.