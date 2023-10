Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi ülesandeid täitva Hispaania siseministeeriumi arvutused näitavad, et oktoobri algusest alates on nad võtnud Kanaari saartel vastu 8561 sisserändajat. See on tervelt üks kolmandik kõigist sellel aastal Hispaania rannikule jõudnud põgenikest.