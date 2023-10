VIDEO ⟩ Ilmsiks tulid esimesed kaadrid Brüsseli terrorirünnakust

Avalikuks on tulnud esimesed kaadrid eileõhtusest terrorirünnakust. Videost on näha, kuidas neoonoranži jopega 45-aastane tuneeslane Abdesalem Lassoued siseneb tulirelvaga büroohoonesse, kus tulistab kahe seal viibinud Rootsi kodanikust jalgpallifänni pihta. Belgia peaministri Alexander De Croo sõnul sihtis kurjategija spetsiaalselt Rootsi jalgpallifänne. Hiljem sai haavata ka tänaval viibinud taksojuht, kes on hetkel raskes seisus haiglas.