KARMO TÜÜR ⟩ Rünnak Iisraeli vastu on rünnak lääne vastu

Kordamine pole praegusel juhul tarkuse ema, vaid pigem meie saamatuse mõõdupuu. Nii nagu me ei saa suurt midagi ette võtta ilmastikunähtustega, ei saa ka peale jälgimise kuigivõrd kontrollida seda, mis toimub juba tuhandeid aastaid selles piirkonnas, mida tänapäeval tähistatakse kui «Iisraeli-Palestiina konflikti» kitsamalt või «Lähis-Ida» laiemalt. Me ei saa tühistada tuuli ja vihmapilvi, nagu ka mitte sõdu ja vihakobaraid. Need lihtsalt on osa sellest reaalsusest, milles elame.