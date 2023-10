ROOTSI KAITSEMINISTEERIUM ⟩ Eesti ja Rootsi vaheline sidekaabel on saanud kahjustada

Rootsil on teave selle kohta, et kahjustatud on Rootsi ja Eesti vaheline sidekaabel. Praegu ei ole selge, mis on intsidendi põhjustanud. Sidekaabi kahjustuse koht ja aeg on sarnane varem Balticconnectori ümber toimunu ning Soome ja Eesti vahelise sidekaabli rikkumisega.