Iisraeli kaitsejõudude sõnul on pärast sõja algust 7. oktoobril olnud ligi pool miljonit iisraellast sunnitud oma kodudest lahkuma. Evakueeritud on inimesed kogu Iisraeli lõunaosast ja Gaza sektori ümbrusest. Massiline evakueerimine on tingitud asjaolust, et raketirünnakud lõunapiirkondadele jätkuvad.