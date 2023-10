Läti linn kaalub kuulsat lossiparki rüüstavate kobraste mahanottimist

Alūksne lossisaarel asuva linnavalitsuse veekogude eest vastutava osakonna direktor Māris Lietuvietis näeb iga päev kontoriaknast järvele laskumas kormorane, kes on viimaste aastate jooksul oluliselt kahandanud veekogus elavate kalade arvukust. Tema sõnul saabusid esimesed kormoranid linna ligi kaheksa aastat tagasi. Kui algul oli seal 5-10 linnupaari, siis nüüdseks on igal kevadel Alūksnesse saabumas ligikaudu 300 musta tiivulist, vahendab uudisteagentuur LSM.

Lisaks sellele, et kormoranid söövad ära suures koguses kalu, vigastavad nad ka teisi kalu oma teravate nokkadega. «Tema nokk on ebatavaliselt terav relv, mis läheb läbi kala. See on nagu konks,» kirjeldas Lietuvietis. Kormoran sööb päevas enda kehakaalu ehk kuni kahe kilogrammi jagu kala või isegi rohkem.