«Ma tahtsin siin täna olla. Tahan, et Iisraeli inimesed, kogu maailma inimesed näeksid, kelle poolel Ameerika Ühendriigid on,» ütles Biden pressikonverentsil, lisades, et USA leinab koos Iisraeliga.

«Hamas on toime pannud tõelisi jõhkrusi, mis näitavad ISISt üsnagi mõistlikuna. Me peame silmas pidama, et Hamas ei esinda kogu Palestiina rahvast, ja on neile samuti kaasa toonud kannatusi,» rääkis Biden.