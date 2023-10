Varustustee on juba tule all, ütles Postimehele Kiievi sõjandusekspert Jevhen Dikii, Ukraina vabatahtlike pataljoni Aidar üks endisi komandöre, kes pidevalt suhtleb Avdijivkat kaitsvate Ukraina üksustega. «Venelased on 3,5 kilomeetri kaugusel mõlemalt poolt teed,» kinnitas Dikii.