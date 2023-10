ÜLEVAADE ⟩ Kaugmaaraketid ATACMS muudavad Ukrainas mänguvälja

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak teatas teisipäeval sotsiaalmeedias: «Uus peatükk sõjas on (mitte)ametlikult alanud. Vene vägede jaoks ei ole enam ohutut kohta Ukraina rahvusvaheliselt tunnistatud piirides. See tähendab, et puudub võimalus säilitada kontroll Lõuna(-Ukraina), Krimmi ning keskmises plaanis ka Musta mere laevastiku üle. Protsess on juba alanud.»