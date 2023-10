POSTIMEES IISRAELIS ⟩ «Kaks päeva tagasi matsid kaks vanaema lapselapse. Noormehel oli jäänud paar päeva ajateenistuse lõpuni.»

Ei saa öelda, et kalmistul oleks vaikne: täie hooga käib töö, mida need mehed tegelikult iial teha ei tahaks. Nad kaevavad 7. oktoobril hukkunud noormeestele haudu ja paigaldavad hauaplaate. Hauaplaadid on kõik ühesugused, valgest kivist. Hukkunud tuuakse kohale nende tuvastamise järjekorras. Mõni perekond on oma lähedase juba matnud ja nüüd kuivavad pärjad lõunamaa kõrvetava päikese all.