POSTIMEES UKRAINAS ⟩ «Rahvasatelliit» aitab Ukraina luurel kiiremini rünnata

«Meie luurele tähendab see võimalust saada infot mitte siis, kui liitlased otsustavad seda meiega jagada, vaid siis, kui meil on vaja,» ütles Ukraina armeed aitava omanimelise fondi looja ja juht Serhi Prõtula Postimehele. «Sõjas ju otsustab väga palju see, kui kiiresti sa jõuad otsuse vastu võtta.»