INTERVJUU ⟩ Hiina kaitsepoliitika ekspert kahtleb TikTokiga võitlemise mõttekuses

Lahinguid tasub valida. See on nii mitmetasandiline ja puudutab nii palju teemasid, et me peaksime endalt küsima, kas meil on suutlikkust keskenduda millelegi sellisele nagu TikTok.

Paistab, et on tõestatud, et TikTokiga on seotud desinformatsiooni levik, mida on aidanud levitada nende algoritmid. See on problemaatiline. Aga ma ei ole veendunud, et TikTok on see üks asi, millega valitsused tegelema peaksid seisus, kus meil on tohutult teisi asju, millele mõelda.