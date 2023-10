«Oleme käinud seal luurel ja vange võtmas alates kevadest,» ütles 27-aastane Serhi. Ta sõdib 124. Ukraina territoriaalkaitsebrigaadis (meie mõistes Kaitseliidus), mis on moodustatud Hersoni oblasti elanikest.

Hersoni oblastit poolitab võimas Dnepri jõgi. Parema kalda vabastas Ukraina armee täielikult eelmise aasta novembris, aga vasak on endiselt Vene armee okupatsiooni all. Paljud 124. brigaadi võitlejad käivad Dnepri vastaskaldal reididel oma okupeeritud kodukohtades. See lisab meestele ainult motivatsiooni. Vasakkalda vabastamine avaks Ukraina armeele otsetee Krimmi.