Läti president: kui Venemaa on kaablite kahjustustega seotud, tuleks Läänemeri sulgeda

Rinkēvičs rääkis Läti telesaates, et ta on suhlenud nii Soome kui ka Eesti presidendiga ning laias laastus on talle selge, kuhu suunas uurimine liigub.

President andis mõista, et kuigi küsimus puudutab mitmeid mereõiguse punkte, siis Venemaa tõestatud seotusel tuleks arutleda Läänemere sulgemise üle, et kaitsta kriitilist infrastruktuuri. «Kuigi Rootsi pole veel NATO liige - loodame, et lähitulevikus on - siis selliste juhtumite puhul tuleks NATO-l minu hinnangul Läänemeri laevaliiklusele sulgeda. Seda saab teha,» rääkis Rinkēvičs.

Läti president toonitas, et uurimine pole siiski veel läbi, ent eelmainitu võiks olla lahendus, mille ta kindlasti välja käiks.

Eesti president Alar Karis sõnas teise sidekaabli kahjustuse ilmnemise järel, et liigseks ärevuseks põhjust ei ole: «Laseme nüüd asjatundjatel kindlaks teha, kas need on tahtlikud või tahtmatud kahjustused ja siis saame ka järeldusi teha.»