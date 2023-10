AK ⟩ Külma sõja luuremängud Soome Supo ja ENSV KGB vahel

Helsingi ja Tallinna vahel kunagi kurseerinud parvlaeval Georg Ots töötas muu hulgas KGB resident, kelle abil said «neutraalsel pinnal» kontakti hoida Soome ja N Liidu eriteenistused. Selgub, et KGB-le tegi muret piiblite smugeldamine Soomest Eestisse, ning et Soome kaitsepolitseil oli otsekontakte ENSV KGB juhtkonnaga.