Biden: Eesti ei ole Vene provints, vaid NATO liitlane

«Lubage ma jagan teiega, miks Iisraeli ja Ukraina võidu kindlustamine on elutähtis Ameerika riiklikule julgeolekule. Ajalugu on õpetanud, et kui terroristid ei maksa oma terrori eest hinda ja kui diktaatorid ei maksa oma agressiooni eest, põhjustavad nad veelgi rohkem kaost, surma ja hävingut. Nad jätkavad ning hind ja oht Ameerikale ja maailmale kasvab,» lausus Biden eilses telepöördumises.

«Seega kui me ei peata Putini janu võimu ja kontrolli järele Ukrainas, ei piirdu ta ainult Ukrainaga,» hoiatas Biden, tuletades meelde, et Vene riigipea on juba viidanud, et Poola lääneosa on «kingitus» Venemaalt.