Ukraina armee on alustanud operatsiooni platsdarmi loomiseks Hersoni oblastis Dnepri jõe vasakkaldal, kust on lühim tee Krimmi maakitsuseni. «Jah, me oleme juba seal. See pole enam saladus,» ütles Hersonis Postimehele Ukraina 124. territoriaalkaitsebrigaadi pressiohvitser Serhi Sergejev.