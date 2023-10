Ukraina rindelinnades on korrusmajade all tavaliselt hirmkoledad keldrid. Harkivis ütles mulle sõja algul ühe nõukogudeaegse kortermaja elanik, et ennem on ta nõus saama pommitamise ajal surma oma korteris, kui on valmis minema varjule oma trepikoja jubedasse keldrisse.

Ukraina valitsus on välisdoonorite abil käima lükanud riikliku programmi korralike pommivarjendite ehitamiseks nõukogudeaegsete elumajade all. Postimees käis pideva pommitamise all elavas Hersonis ühe sellises keldrist ümberehitatud pommivarjendis.