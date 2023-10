​Venemaa on maailma demokraatiate nõrgestamiseks võtnud viimastel aastatel sihtmärgiks avaliku arvamuse mõjutamise seoses valimiste usaldusväärsusega, selgub eile USA poolt avalikustatud aruandes, mis saadeti 100-le riigile. Raporti kohaselt on USA luurel tõendeid, et Venemaa üritas aastatel 2020-2022 õõnestada usku valimistesse vähemalt üheksas riigis, sealhulgas Ameerika Ühendriikides, vahendab The Guardian.