POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Pärast väikest edu on Ukraina rünnakud Bahmuti all takerdunud

«Ei usu,» ütles Ukraina 214. üksiku spetsiaalse pataljoni ülem alampolkovnik Anton Lavrinjuk täna vastuseks Postimehe küsimusele, kas ta usub, et Bahmuti all on võimalik Ukraina armee suurem läbimurre, nii et saaks Vene väed seal, kus varem oli Bahmuti linn, lähikuudel ümber piiarata.