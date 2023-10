Zaporižžjast 120 kilomeetri kaugusel Enerhodaris Dnepri jõe vasakkaldal asuvas tuumajaamas ei tööta praegu ükski kuuest energiablokist. Praegu on peamine oht selles, et Vene okupandid on kaks energiblokki pannud Enerhodari linnale sooja toomiseks tööle nn kuuma seisaku režiimil. See tähendab Orlovi väitel, et kui nendes blokkides tekivad lekked, siis on suur oht radioaktiivsete ainete paiskumiseks õhku.