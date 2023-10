Vene üksuste massiivne rünnak algas kaks nädalat tagasi. Tegevuskoht on rindelõik Ida-Ukrainas Kupjanski ja Lõmani vahel, mitte kaugel Svatovest.

Jutustaja on Ukraina 68. jäägribrigaadi 2. pataljoni 27-aastane komandör Võtali kutsungiga Fööniks (ärge imestage, et 27-aastane ja juhib 600-mehelist üksust. Võtali väitel on enamus sõjakoolis tema kursusel ohvitserideks õppinud meestest sõja ajal saanud pataljoniülemateks ning üks isegi brigaadi asekomandöriks — J.P.).