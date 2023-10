Facebookis levib oktoobri algusest video, milles väidatakse, et Ukraina kaitsevägi mobiliseerib teenistusse kõiki 18–60-aastaseid Ukraina naisi. See on valeinfo, sest ajateenistuseks peavad ennast tegelikult üles andma vaid meditsiiniharidusega naised, vahendas The Dispatch.