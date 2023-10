POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Bahmuti all sõdiv Eesti ukrainlane: kui palju eestlasi on Ukrainale appi tulnud!

«Mul on selline tunne, et kui käin korraks kodus, siis ma ei tule enam tagasi,» ütles 44-aastane Andri, kes elas ja töötas enne sõtta minekut Eestis kaheksa aastat. «Kui kaua suudan, nii kaua olen siin. Kuhu ma jätan oma mehed?»

Eestis keevitajana töötanud Andri sõdib praegu Ida-Ukraina rindel Bahmuti all. Ta on ühe eriülesannetega pataljoni rühmaülem. Tema juhtida on veidi üle 30 mehe. Postimehega kohtus ta ühes Donetski oblasti rindelinnas.