Edukalt sõdivad naised, kellest paljud on teinud juba ka sõjaväelist karjääri, on muutnud Ukraina armees suhtumist naistesse, kellele toodetakse juba spetsiaalselt neile mõeldud kaitseveste ja aluspesu.

«Varem polnud endised Nõukogude armee taustaga ohvitserid harjunud, et naine juhib midagi armees. Nüüd on kõik näinud, et naised saavad sõjas sellega väga hästi hakkama,» ütles Ukraina armee miinipildujapatarei asekomandör Olha kutsungiga Vidma (eesti k Nõid).