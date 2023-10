POSTIMEES IISRAELIS ⟩ Iisraeli politseinik: ma näen silme ees muusikafestivalil tapetud noori

Tänaseks on Iisraeli politsei – nagu ka teised kriisiteenistused – läinud üle tõhustatud töögraafikule, ilma puhkusteta. Mustal laupäeval, 7. oktoobril astus hambuni relvastatud terroristidega esimesena võitlusse politsei, mitte eriüksused. Paljud politseinikest olid valves elektroonilise muusika festivalil, kus hukkus rünnakus umbes 300 inimest (täpne arv on veel selgitamisel). Paljud inimesed rööviti või jäid teadmata kadunuks.

Iisraeli politsei esindaja Mihhail Zingermani sõnul on politsei teenistusrelvaks püstol ja just selliste käsirelvadega tuli Iisraeli territooriumile sisenenud Hamasi võitlejatega tulevahetust pidada. Lõuna ringkonna politsei võttis enda peale esimese löögi, nad kutsusid abi ja see jõudis kohale tunni jooksul. Kahjuks olid selle aja jooksul paljud juba hukkunud.