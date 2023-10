Põud on Brasiilias Amazonase jõe kaldal toonud nähtavale iidsed kiviuuristused.

Rohkem kui saja aasta rängim põud on langetanud veetaseme Amazonase jões sedavõrd madalale, et jõe kallastel on nähtavale tulnud kuni 2000 aastat tagasi uuristatud inimnäod.