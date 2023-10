Kõige õnnelikumad on suudlused siis, kui saabuvad rongid Kiievist. Julmadest lahingutest väsinud sõduritele on need ühed vähesed õnnelikud hetked sõjas, kui rongist astub maha kas naine või pruut. Vahel ka ema või õde. Õnnelikud on kõik. Siis nutetakse kohtumise õnnepisaraid.