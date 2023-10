Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/Scanpix

Foto: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/Scanpix

Gaza sektoris tegutsev ÜRO agentuur teatas, et on sunnitud täna õhtul enklaavis tegevuse peatama, sest Iisraeli blokaadi all olevas piirkonnas saab kütus otsa.