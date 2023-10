POSTIMEES BRÜSSELIS ⟩ Lähis-Ida vari tuhmistab Ukraina arutelu Euroopa Liidus

Samas on aga õhus vältimatu mure selle pärast, kuivõrd võiks äsja lõkkele löönud sõda ja humanitaarkriis Lähis-Idas Ukrainalt tähelepanu röövida. Seda pinget tunnistas läbi lillede isegi ülemkogu eesistuja Charles Michel tippkohtumise avalikus kutsekirjas ühenduse valitsusjuhtidele ja riigipeadele.

«Meie kohtumine tuleb suure globaalse ebastabiilsuse ja ebakindluse ajal, mida kõige viimati süvendasid arengud Lähis-Idas. Need arengud nõuavad meie kohest tähelepanu, ilma et see häiriks meie jätkuvat toetust Ukrainale,» kirjutas Michel.