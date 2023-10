«See programm pole kuudeks või lähiaastateks, see on paljudeks aastateks,» rõhutas Kamõšin, andes Postimehele intervjuud ühes Kiievi kesklinna pargis jalutades. Õhuhäire on just lõppenud. Õhtuti jalutades või joostes maandab 39-aastane Ukraina sõjakabineti liige Kamõšin stressi.