IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Okupandid külvavad ukrainlaste positsioonid kahurilihaga üle

Peamised arengud on toimunud Avdijivka ümbruses Donetski külje all ja need pole ukrainlaste jaoks sugugi positiivsed. Vene okupandid on hoolimata esialgsetest massiivsetest kaotusest hakanud sinna suunama meeletus koguses kahuriliha, millega külvatakse ukrainlaste positsioonid lihtsalt üle, kirjutab riigikogu liige (Eesti 200) ja sõjavaatleja Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.