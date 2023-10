Youtube ⟩ Propagandistid tülitsevad ja Putin on peaaegu surnud

Kõige lennukamate teooriate staarid Putini tervise asjus, nagu sotsioloog Valeri Solovei ja endine KGB ohvitser Sergei Žirnov , jätkavad väiteid, et ta on raskelt haige ning avalikkuse ees on peamiselt näha tema teisik.

Nüüd valas aga õli tulle sotsiaalmeedias levima hakanud väide, et Putinil seiskus hiljaaegu süda, kuid ta päästeti. Kuulduse vastavus tõele on kaheldav, küll aga oli selle mõju nii suur, et teema võttis pressikonverentsil üles Kremli kõneisik Dmitri Peskov. Ta ütles, et Putini tervis on väga hea, aga erilist tähelepanu äratas teistesse keeltesse tõlkimata jäänud lausekatke, mille järgi ei kasuta president «töös» mingeid teisikuid.