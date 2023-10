POSTIMEES IISRAELIS ⟩ Festivalil tapetud Eesti kodaniku Mark Shindeli ema: lootsin, et ta sattus vangi ja vabastatakse

Kui me mõned päevad hiljem nende koju läksime, pidasid vanemad hästi vastu, kuid oli näha, et see nõudis neilt uskumatuid pingutusi. Kell oli 9 hommikul. Nagu tõelised iisraellased katsid nad laua, et pakkuda külalistele hommikusööki. Ma ei suutnud nende kodust moosi proovida. See oli minu kõige raskem intervjuu. Ma ei esitanud küsimusi nagu tavaliselt, vaid lasin Julial ja Igoril kõigest lihtsalt rääkida.