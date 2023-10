POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Kolm kuud lahingute keskmes: Robotõnes põlesid puud lehtedest paljaks

52-aastane Oksana ja veel kuus kohalikku elasid Lõuna-Ukrainas Zaporižžja oblastis Robotõne külas kogu suve keset kõige ägedamaid lahinguid. Tema jutustus on julm lugu sellest, mida need inimesed pidid üle elama, oodates Ukraina sõdureid, kellel võttis kolm pikka kuud, et läbida lahingutega alla kümne kilomeetri. Kõrvalt paistab see «kõigest» kümme kilomeetrit. Tegelikkuses maksid Ukraina sõdurid seal oma eludega iga meetri eest.