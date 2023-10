INTERVJUU ⟩ Mitmetel Brüsseli metrooliinidel sattuks Iisraeli sümbolite kandja ohtu

Mõte rahvusvahelisest koalitsioonist Hamasi vastu väärib kaalumist ja EL võiks seal mängida juhtrolli, leiab Freudenstein.

Kui ühtne on Euroopa praegu Lähis-Idas toimuva suhtes ja kui suurt ühtsust tal selles vaja on?

Lühike vastus: Euroopa pole ühtne. EL elab praegu läbi üht oma tõsiseimat välispoliitika kriisi.

Pika vastuse esimese punktina ütleksin, et me muutusime vahepeal väga uhkeks ja rahulolevaks. Seda põhjusel, et Venemaa laiaulatusliku Ukraina-invasiooni järel hoidis EL kokku ning muutus tõesti mõjukaks jõuks, organisatsioonina seal isegi tugevamaks kui NATO.

Märkasin NATO poolt isegi mõningaid kadedusreaktsioone rolli pärast, mida EL Ukrainas mängib. Mitte ainult rahaga, mis on klassikaline ELi vahend, vaid ka relvastust ja laskemoona tootmist rahastades.

Me olime väga uhked. Aga nüüd on meil on tõsised erimeelsused kahel tasemel. Esimene neist on liikmesriikide oma.

Seal on ühel poolel grupp, kelle parimad näited on Hispaania ja Iirimaa, kes on äärmiselt rahulolematud isegi sõnastusega «me toetame Iisraeli õigust end kaitsta, aga...». Nad tahaksid, et sõnum oleks veel rohkem Palestiina-meelne.