KUULUJUTUVESKI ⟩ Kreml on kimpus visalt ringlevate kõlakatega Putini surmast

Eile õhtul teatas napi usaldusväärsuse poolest silma paistev Telegrami-kanal, et Venemaa riigipea suri kell 20.42 Moskva aja järgi, kui arstid lõpetasid tema elustamiskatsed. Kanal väitis ka, et arstid on suletud ruumi, kus Putini surnukeha asub, samal ajal kui Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev veab arutelusid võimaluse üle panna võimule tema teisik.