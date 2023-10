«Praegu, kui me siin räägime, surevad Gazas inimesed, ja nad ei sure ainult pommide ja rünnakute tõttu – varsti sureb palju rohkem inimesi Gaza sektorile kehtestatud blokaadi tagajärgede tõttu,» ütles ÜRO Palestiina põgenikeameti UNRWA ülemvolinik Philippe Lazzarini. «Põhiteenused lagunevad, ravimid saavad otsa, toit ja vesi saavad otsa, Gaza tänavaid on hakanud uputama reovesi.»