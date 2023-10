Maine'i osariigi avaliku turvalisuse eest vastutava valdkonna ametnik Mike Sauschuck ütles, et politseile on öö jooksul laekunud inimestelt ligi 530 erinevat juhtnööri ja tähelepanekut kahtlusaluse kohta. Tema sõnul on fookusesse võetud kaks asukohta, kus võib kõige suurema tõenäosusega Card viibida. «Ma eeldan, et me võime olla veel päevade kaugusel uurimise lõpetamisest,» lisas Sauschuck.