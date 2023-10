Moldova saavutas sõltumatuse Vene energiast

«Dnestri paremkallas ei osta enam Venemaalt gaasi. Meid ei saa enam gaasiga santažeerida. Mullu olime olukorras, kus ei teadnud, kas talveks maagaasi jätkub, tänavu teame, et meil see on, sest oleme loonud varud ja saame sellest lähtudes riiki maagaasiga varustada,» ütles Sandu reedel telekanalile Vocea Basarabiei (Bessaraabia hääl).

«Meil on tõendeid: auditi viisid läbi selles valdkonnas tunnustatud rahvusvahelised ettevõtted. Seega võib Moldovagaz maksta Gazpromile 8,6 miljonit dollarit, mitte 700-paar miljonit dollarit. See, et Gazprom ei tunnista välisauditi tulemusi, on selle mure,» ütles president.