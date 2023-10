Lavrinjuki hinnangul on Vene armeel Bahmuti kandis elavjõus mitmekordne ülekaal, samuti on neil ülekaal rasketehnikas. «Kui palju me oleme neil tehnikat purustanud, aga ikka tulevad uued üksused, kellel on tehnikat kõriauguni. Ka uut tehnikat,» lausus Lavrinjuk. Ta tõi näiteks, et hiljuti nende lõiku ilmunud Vene dessantüksusel olid täiesti uued jalaväe lahingumasinad BMP-3, mis olid toodetud 2020. aastal. Rohkem kui varem on Lavrinjuki hinnangul Vene üksustel tankitõrjerelvi, eriti suhteliselt uusi Korneteid.