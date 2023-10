«See on murettekitav märk, et ühiskondlik kord hakkab pärast kolme nädalat sõda ja tugevat piiramist käest ära minema,» ütles UNRWA juht Gazas Thomas White.

«Turul olevad varud on lõppemas, samas kui Egiptusest veoautodega Gaza sektorisse saabuv humanitaarabi on ebapiisav. Kogukondade vajadused on tohutud,» lisas ta. «Samas kui abi, mida saame, on napp ja katkendlik.»