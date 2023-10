Inimeste evakueerimine Iisraeli lõunaosast on tekitanud äärmiselt raske probleemi: tühjadesse linnadesse on jäänud üksildased eakad inimesed, kes ei tea, kuidas ja kust saada abi, vett ja toitu. Mõned neist on haiged ega saa välja minna. Kõige hullem on see, et keegi ei tea täpselt, kus nad on või kui palju neid on. Vabatahtlikel tuleb need inimesed üles otsida.