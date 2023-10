Venemaa Ukraina-invasiooni algusest alates on Läti julgeolekuamet võtnud teravamalt fookusesse riigiametite töötajad. Kontrolli käigus on VDD väljastanud 115 inimese kohta otsuse, et nad ei sobi elutähtsal taristul töötama, vahendab Läti ringhääling.