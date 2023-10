Kui pühapäeval ei osanud Vene meedia sündmusele kuidagi reageerida, siis esmaspäeval teatas Kreml, et Iisraeli-vastase mässu Dagestanis põhjustas «välissekkumine». Samuti kinnitas Vene siseministeerium, et 60 rahutustes osalenut on vahistatud.