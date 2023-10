USA ei toeta praegusel hetkel Iisraeli ja Hamasi relvarahu

«Me ei usu, et relvarahu on praegu õige lahendus,» ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby.

Iisraeli parempoolne peaminister Benjamin Netanyahu ütles enne seda, et relvarahu Gaza sõjas ei tule kõne alla, sest see tähendaks alistumist Palestiina islamistlikule äärmusrühmitusele Hamas.

«Iisrael ei nõustu vaenutegevuse lõpetamisega pärast 7. oktoobri kohutavaid rünnakuid. Nõuded relvarahu järele on nõudmised, et Iisrael alistuks Hamasile, alistuks terrorismile ja alistuks barbaarsusele. Seda ei juhtu,» toonitas Netanyahu pressikonverentsil, mida vahendas väljaanne Times of Israel.