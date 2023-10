Iisraeli relvajõudude sissetung käib korraga kolmel suunal, mille eesmärk on ilmselt Gaza linn sisse piirata.

Kuigi juudiriik ei ole oma tegevuse kohta palju informatsiooni jaganud, ütlesid New York Timesi allikad, et Iisraeli soomukid liiguvad ühtaegu nii mööda Vahemere rannikut Gaza sektori loodenurgast lõunasse, Gaza sektori kirdeosast edelasse, samuti on rasketehnikat märgatud Gaza linnast lõunas.