Iisraeli sõdureid ähvardavad maa-alused ohud, mille vastu puudub siiani kaitse

Tunnelisõja taktika on olnud sõdade osa juba ammusest ajast. Tunneleid kasutati kindlustuste ja linnamüüride nõrgestamiseks, piiramisele vastupanemiseks või vaenlase üllatamiseks. Tunnelite puhul on kõige erilisem see, et need on väga universaalsed ja neid saab kasutada väga erinevatel eesmärkidel.