Kus on Euroopa kõige hullemad avalikud käimlad? Selgub, et meile väga lähedal

Briti vannitoatootja Showers to You koostatud uurimuses jõuti järeldusele, et Euroopa kõige kehvemad ja räpasemad avalikud käimlad asuvad meile lõunanaabrite pealinnas Riias. Paraku jääb Tallinna positsioon nimekirjas teadmata, kuid vähemasti kümne halvima seas Eesti pealinna pole mainitud.